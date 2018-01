Acordo evidencia atraso da política comercial brasileira A criação da Parceria Transpacífico, acordo comercial que une, entre outros, Chile, Peru, México, EUA, Canadá, Japão e Austrália, é um evento representativo do atraso em que se encontra a política comercial brasileira. Após muitos anos de negociação, o acordo serve de contraponto à influência crescente da China, com destaque para seu peso, principalmente, no leste asiático. A aproximação desses países, portanto, deve levar a ganhos mútuos em termos de eficiências de escalas, alocação de recursos e difusão tecnológica.