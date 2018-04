Acordo favorece linha de exportação, diz Bornia, do Bradesco O Brasil deverá ter um superávit na balança comercial de cerca de US$ 6 bilhões, ajudado também pela redução das importações devido ao ritmo atual da economia nacional, disse o vice-presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Antônio Bornia. "Um dos reflexos do acordo fechado com o FMI é o da volta das linhas de curto prazo para financiar as exportações, o já deve ocorrer agora, aos poucos. Nós do Bradesco fizemos ACCs (Antecipação de Contrato de Câmbio) em julho que chegaram a US$ 1,2 bilhão, e poderia ser mais, se não houvessem algumas dificuldades no mercado. Em junho, já haviamos chegado a US$ 1 bilhão. Cumprimos nosso papel de ajudar a economia do País em um momento em que as exportações teriam que ser aceleradas. O Bradesco é o maior banco privado neste setor de financiamentos das exportações". Bornia entende que o acordo com o FMI mostrou que o País tem uma política econômica consistente, que conta com o respaldo de um organismo internacional importante como o do FMI. "Entendo que este acordo é importante e vai dar condições para que o País volte a crescer e ampliar suas exportações. Um acordo muito bom, pois manteve o superávit em 3,75% e também ampliou o poder de fogo do País com a ampliação da possibilidade de uso das reservas líquidas, e também com o desembolso de recursos novos. Isso ampliou muito o poder de fogo do Banco Central." Beluzzo: Linhas de crédito voltarão lentamente O economista Luiz Gonzaga Beluzzo, da Unicamp, disse acreditar que, com o acordo com o FMI, as linhas de crédito de curto prazo para financiar exportações deverão retornar a normalidade em ritmo lento. Ele salientou que "a demora agora se deve à situação da economia americana, ainda em recessão. Eles precisam dos recursos para reativar a economia deles, por isso vamos enfrentar alguma demora por aqui". Para ler sobre as reações dos mercados ao acordo: Acordo terá impacto positivo, diz Fitch Bolsas européias reagem bem ao acordo Moedas asiáticas se favorecem com acordo FMI-Brasil