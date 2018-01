Acordo FMI-Argentina demorou um ano para sair O acordo entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo argentino anunciado hoje demorou aproximadamente um ano para sair. Foi a negociação mais longa entre o FMI e o país, desde o primeiro pacto financeiro, fechado no fim dos anos 50. O acordo, de caráter transitório, consiste na reprogramação dos vencimentos das dívidas que a Argentina tem com o Fundo até 31 de agosto deste ano. No total, serão reprogramados US$ 3,8 bilhões, enquanto outros US$ 2,98 bilhões serão remetidos ao país para pagamento de dívidas que não contam com mecanismos de adiamento automático. Esse dinheiro - US$ 2,98 bilhões - consiste em um crédito stand-by e portanto estará vinculado ao cumprimento das metas prometidas pelo governo argentino ao FMI. Para acompanhar de perto a aplicação das medidas econômicas, o FMI enviará a cada dois meses uma missão técnica fiscalizadora ao país. A primeira missão desembarcará no meio da turbulenta campanha eleitoral presidencial, no dia 15 de março. Extra-oficialmente, comenta-se que o chefe do Departamento Ocidental do FMI, o economista indiano Anoop Singh, teria prometido rigor com a Argentina. "Seremos inflexíveis", teria dito ele. Singh elaborou um relatório para a diretoria do FMI no qual afirma que o país ainda está no meio de uma grande "fragilidade" política. Segundo ele, existem fortes "inconsistências" na macroeconomia que não garantem o sucesso do plano econômico. Lavagna O acordo, no entanto, não saiu da forma como a Argentina desejava, já que os vencimentos da dívida com o FMI somente serão adiados por um ano e não por um prazo de três a cinco anos como o ministro da Economia, Roberto Lavagna, havia solicitado ao Fundo. O acordo com o Fundo também suspende o impedimento para negociar o adiamento de dívidas que o país tem com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o Banco Mundial (Bird), que somam US$ 4,4 bilhões. O ministro Lavagna havia pedido que os US$ 4,7 bilhões pagos ao Banco Mundial e ao BID ao longo do ano passado fossem reembolsados. No entanto, o governo do presidente Eduardo Duhalde não conseguiu uma resposta positiva para esse pedido. Mas, com o acordo, a Argentina poderá receber uma série de créditos que estavam suspensos por conta do calote dado a esses dois organismos financeiros desde novembro. O Banco Mundial anunciou que tem um total de US$ 2 bilhões para aplicar em programas sociais neste país. O BID também anunciou que a partir de agora fica reestabelecida a linha de crédito de US$ 694 milhões. Além disso, a diretoria do BID poderia aprovar nos próximos dias empréstimos de US$ 1,5 bilhão para a área social. A decisão da diretoria do Fundo havia sido antecipada hoje de manhã, em Davos, ao presidente Duhalde pelo ministro da Economia da França, Francis Mer. Duhalde agradeceu o apoio do governo francês para o fechamento do acordo e também aproveitou o encontro para reclamar que os representantes do FMI foram "hostis" com a Argentina ao longo do ano passado. Além disso, ele lamentou que o organismo financeiro não foi mais rápido em ajudar o país "no pior momento de sua história". Lamentos à parte, Duhalde comemorou a assinatura do acordo e telefonou ao ministro Lavagna para parabenizá-lo e dizer que o acordo é "um divisor de águas". "O presidente está muito satisfeito", afirmou o porta-voz presidencial, Luis Verdi. ?Herança? Para o economista Joaquín Cottani, da Lehman Brothers, a assinatura do acordo não foi uma surpresa, já que havia sido recomendada na semana passada pelo diretor do FMI, Horst Köhler. Segundo o economista, se o acordo não tivesse sido fechado, teria constituído uma "herança terrível" para o próximo governo. "A curto prazo, o pacto ajudará que a transição política seja mais fácil", explicou. O acordo permitirá que o governo Duhalde tenha um final relativamente tranqüilo até o dia 25 de maio, quando tomará posse o presidente vencedor das eleições de abril. Os problemas ficarão para o novo governo, quer precisará começar imediatamente novas negociações com o FMI para fechar um acordo definitivo. A tarefa não será fácil, já que o novo presidente terá que discutir uma série de metas fiscais e reformas econômicas e financeiras que foram adiadas pelo atual governo. Além disso, enfrentará a conclusão da espinhosa renegociação da dívida externa pública com os credores privados internacionais. Duhalde declarou ao jornal argentino La Nación que a Argentina precisa de uma redução de 70% da dívida com os credores privados. O presidente Duhalde se reunirá amanhã com a vice-diretora do FMI, Anne Krueger, para analisar as metas que a Argentina terá que cumprir dentro do acordo financeiro transitório. Integrantes do governo argentino explicaram que o acordo servirá para "pacificar" as tensas relações entre os dois lados.