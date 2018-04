Acordo FMI/Argentina sai até o início de setembro O secretário do Tesouro americano, Paul O´Neill, disse em um encontro com um grupo de empresários argentinos que o governo americano "está disposto a gerar espaços de tranquilidade financeira para a Argentina?. Hoje, ele tomou café da manhã com o ministro da Economia, Roberto Lavagna. Na Argentina a principal notícia desta quarta-feira, é que o acordo com o FMI poderá sair entre a última semana de agosto e a primeira de setembro. A expectativa do governo é que O´Neill possa pressionar o FMI para que saia o acordo que o país negocia há oito meses. No encontro, Lavagna mostrou ao secretário americano os resultados dos dois últimos meses da economia, que incluem estabilidade no câmbio e queda da inflação. Numa conversa com jornalistas americanos, Paul O´Neill disse que quer dar hoje um "sinal positivo para a Argentina?, mas deixou claro que qualquer ajuda ao País deveria ser através do FMI, e não como ocorreu com o Uruguai, que teve uma antecipação de recursos de organismos multilaterais de crédito, adiantados pelo Tesouro americano. Quando perguntado se a Argentina vai entrar em default com estes organismos, O´Neill respondeu: "Não vejo nenhuma razão pelo qual se está falando em default". O?Neill disse que o governo argentino está trabalhando para evitar isto. ?Temos esperança que vamos ver uma mudança nos acontecimentos?. O´Neil foi acompanhado nas primeiras horas de visita à Argentina por diferentes manifestações. Apesar disso mostrou paciência e bom humor nos encontros que manteve até agora. Na reunião com o presidente Eduardo Duhalde, assim que desembarcou em Buenos Aires no final da terça-feira, o secretário dos EUA ouviu um apelo dramático: "Precisamos acelerar a ajuda do FMI, porque já avançamos e melhoramos muitos indicadores", afirmou Duhalde. A visita de Paul O´Neill é acompanhada por um forte esquema de segurança que não foi percebido, por exemplo, em sua viagem ao Uruguai. Antes de chegar à Argentina, recentemente, Paul O´Neill causou irritação aos argentinos, ao dizer que o país ?estava assim porque queria. E que não iria tirar o dinheiro de carpinteiros americanos para ajudar a Argentina?. O´Neill almoça hoje com empresários, visita entidades filantrópicas e retorna aos EUA. Por questões de segurança, a Embaixada dos EUA não divulgou a agenda completa.