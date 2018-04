Acordo foi espetacular para o País, diz Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que o acordo fechado ontem pelo País com o FMI foi "espetatular" para o Brasil. "Os números falam por si só", disse. Ele classificou o entendimento de "um acordo minimalista" que se concentrou nas questões principais que estão sendo discutidas no País, como responsabilidades fiscal e monetária e respeito aos contratos. Ele disse tambem que o acordo não traz nenhuma restrição ao desenho político e social que o próximo presidente queira dar ao País e que o alicerce do entendimento foi a noção de que o caminho do desenvolvimento depende "da condução serena, responsável e transparente da política macroeconômica". Segundo Fraga, apesar da conjuntura ruim, o Brasil tem um caminho muito bom pela frente. Situações extremas O presidente do Banco Central afirmou que no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) ficou acertado que, caso o volume de intervenção no câmbio do BC ultrapasse US$ 3 bilhões em 30 dias, será aberto um diálogo com o Fundo. Esse, segundo Fraga, foi o entendimento acertado com o Fundo sobre o comportamento do BC em situações extremas. Ele deixou claro, no entanto, que não se trata de um critério de desempenho do acordo. Liquidez O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, acredita que o acordo provocará um retorno gradual da liquidez externa para o Brasil. "Esse acordo veio mostrar que não há razão para esse clima mais ansioso no momento", afirmou. Ele disse que, com base na informação do acordo, ele se sentiria tranqüilo se fosse um investidor estrangeiro a emprestar recursos para o Brasil, já que esta é uma oportunidade que oferece risco reduzido. Reservas O presidente do BC deixou claro que com a redução do piso das reservas para US$ 5 bilhões acertado no novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a folga do Banco para atuação no mercado de câmbio passa para US$ 15 bilhões. Fraga disse que levando em consideração os compromissos externos do País e o complemento da recompra de títulos da dívida externa, as reservas líquidas cairiam para US$ 20 bilhões. Como o piso é de US$ 5 bilhões, a diferença passa então a US$ 15 bilhões. Ele ressaltou que esta é uma mudança "muito importante". Inflação Segundo Fraga, no acordo com o FMI foram acertadas metas centrais de inflação. Ele explicou que, para o terceiro trimestre deste ano, o ponto central da inflação será de 8%. Além disso, foram definidos os pontos centrais de cada trimestre da seguinte forma: o 4º trimestre deste ano, 6,5%; primeiro trimestre de 2003, 6%; segundo trimestre de 2003, 5,5%; terceiro trimestre, 5%. Fraga explicou que em todos estes pontos centrais há o intervalo de 2,5pp para cima ou para baixo. Ele deu a entender que caso a inflação fique acima do previsto no acordo será aberto um diálogo com o Fundo. Fraga ressaltou que as projeções do BC mostram uma inflação abaixo destes pontos centrais acertado no acordo. Câmbio Armínio Fraga anunciou que o BC não vai preservar a política de intervenção diária no câmbio. Segundo ele, o BC tem intenção de dar mais liquidez ao mercado cambial sem o compromisso de atuaçãoes diárias. Comércio exterior Armínio Fraga, disse que o governo poderá estudar algum mecanismo para alimentar as linhas de financiamento ao comércio exterior para empresas brasileiras. Ele observou que a resposta mais ampla para a falta desses créditos, no momento agravada com a crise cambial, é a recuperação da confiança da comunidade financeira internacional no Brasil. "Isso vai ocorrer, pois as bases estão lançadas, e é uma questão de tempo", afirmou. Fraga ressaltou que está sendo estudada, também, a possibilidade de um "mecanismo mais direto para atingir o alvo preciso das linhas de comércio".