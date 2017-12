Acordo gerará inclusão de jovens no mercado de trabalho Ministério do Trabalho e Emprego, o Grupo Eletrobrás e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) assinarão, às 14h30 desta quinta-feira, em Brasília, um acordo de cooperação para o cumprimento da lei do aprendiz. Com a vigência da proposta, cerca de dois mil jovens deverão ser contratados. De acordo com a Agência Brasil, na semana passada, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reuniu com representantes de empresas estatais, centrais sindicais e de confederações patronais para discutir a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Na ocasião, ele reforçou a necessidade de estimular a contratação desses jovens por entender que eles têm maior dificuldade de inserção no mercado.