Acordo Mercosul-Europa pode sair antes da Alca O acordo comercial que se negocia entre o Mercosul e a União Européia (UE) poderia ser assinado em maio de 2004, quase um ano antes da conclusão da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Reunidos em Atenas para a reunião ministerial entre a UE e o Mercosul, que ocorre entre quinta e sexta-feira, representantes de alguns países já começam a cogitar a possibilidade de que o tratado seja antecipado em relação à data prevista de 2005 para a conclusão. O embaixador do Brasil em Bruxelas, José Alfredo Graça Lima, antecipou que a reunião dos próximos dias estabelecerá que 3ª Cúpula entre UE e Mercosul ocorrerá no México em maio do próximo ano. A agenda desse encontro ainda não está fechada, mas nos bastidores da reunião de Atenas, alguns governos apontam que no México já poderia ser concluído o acordo entre os dois blocos, que vem sendo pensado desde 1994. Portugal é um dos países que está apoiando a idéia da antecipação da assinatura do tratado para 2004. "Se depender de Portugal, teríamos um acordo com o Mercosul em pouco tempo. Vamos trabalhar para que isso ocorra", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Antonio Martins da Cruz. Para ele, a conclusão de um acordo rápido faz parte da estratégia da UE para fortalecer o multilateralismo. O ministro afirma que, com o acordo, o Brasil pode esperar a chegada de mais investimentos português no País, que hoje somam US$ 16 bilhões. O obstáculo que terá que ser superado para que o acordo seja assinado é a inclusão dos produtos agrícolas na lista de itens que serão liberados entre a UE e o Mercosul. Para os países do Mercosul, não haveria a possibilidade de assinar um acordo que não inclua o amplo acesso ao mercado europeu para os produtos agrícolas exportados por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já a UE, pressionada pelo governo da França, alerta que, se o acordo for baseado apenas no acesso à agricultura, dificilmente será concluído com sucesso até 2004. Apesar dos problemas, Graça Lima aponta que as negociações entre Mercosul e UE caminham em um "bom ritmo". Além disso, o negociador brasileiro lembra que, na última semana, progressos importantes foram feitos nos debates sobre um acordo de investimentos e para facilitar o comércio. Mas o bom andamento das negociações não significa que as disputas entre o Brasil e a UE deixem de existir. O chanceler Celso Amorim se reunirá, na quinta-feira, com o comissário de Comércio da UE, Pascal Lamy. Além das negociações bilaterais, a agenda da reunião inclui a queixa que o Brasil pretende abrir na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios dados pela UE aos produtores de açúcar.