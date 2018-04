Acordo mostra confiança no futuro do País, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou, durante entrevista coletiva na manhã de hoje, que o acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) representa uma confiança no País e no seu futuro. Segundo ele, esse acordo vai contribuir para superar as turbulências e incertezas e garantirá uma transição tranqüila de governo. Malan disse estar convencido de que o empréstimo serve aos interesses do País e, por isso, deve merecer o apoio de todos que pensam no País, principalmente dos presidenciáveis. Ele afirmou ainda que as recentes manifestações já indicam esse apoio. Candidatos Ele ressaltou que o acordo reduzirá o grau de incerteza na transição política do Brasil e expressa o apoio dos organismos internacionais no Brasil. "Como eu já havia dito, esse não é um apoio que ficaria restrito às palavras", afirmou. Malan mostrou confiança no apoio de todos os principais candidatos à Presidência aos termos do empréstimo. Ele disse que faz essa afirmação tendo como base documentos já divulgados pelos candidatos e pelas conversas que têm mantido com seus representantes. O ministro reiterou a importância dos candidatos reafirmarem o entendimento de que "o acordo serve ao País". Sem citar o nome da legenda, Malan leu um item do programa do PT no qual o partido afirma que preservará o superávit fiscal necessário para garantir a estabilização e o declínio da dívida pública. "Apenas pedimos que o compromisso seja reiterado", disse ele. Malan também acredita que após as eleições o futuro presidente indicará uma equipe de transição para trabalhar junto com a atual equipe econômica para facilitar o processo de transição. Ele acrescentou que os trabalhos técnicos do acordo estão em andamento e que não antecipa nenhum problema para a aprovação formal pela diretoria executiva do Fundo, que recebeu bem os termos finalizados com a equipe negociadora. Detalhamento O ministro explicou que o empréstimo disponibilizará US$ 30 bilhões, dos quais 20% poderão ser desembolsados ainda em 2002. Os demais US$ 24 bilhões poderão ser desembolsados ao longo do próximo ano. Dois terços do acordo fechado com o FMI, segundo o ministro, é do tipo stand-by, com taxa de juros de 2,22% ao ano mais spread de 100 a 200 pontos base, dependendo do porcentual que ultrapassar o valor da cota do Brasil com o FMI. O prazo de pagamento, segundo Malan, é de três a cinco anos. O ministro também informou que um terço dos recursos é do programa Supplemental Reserve Facility (SRF), com prazo de pagamento de dois anos e juros de 2,22% mais spread de 300 a 500 pontos base. Malan disse, em resposta a uma indagação de jornalistas, que o acordo fechado ontem com o FMI substitui, a partir de setembro, o que está em vigor, pois terá vigência de setembro de 2002 a dezembro de 2003. O primeiro desembolso previsto no acordo, segundo o ministro da Fazenda, de valor em torno de US$ 3 bilhões, deverá ocorrer no início de setembro, e o segundo, de igual valor, em novembro, após a primeira revisão do acordo. Em 2003, os desembolsos deverão ocorrer a cada revisão, estando previsto o primeiro deles para abril ou maio, e o segundo, provavelmente, para julho. Superávit O ministro da Fazenda disse que o acordo prevê uma meta de superávit primário para 2003 de 3,75% do PIB. "Esta é uma meta que nós já propusemos na lei orçamentária para o próximo ano e que foi aprovada por todos os partidos, inclusive da oposição", afirmou. Para 2004 e 2005, o ministro informou que a meta de superávit primário proposta ao FMI é de pelo menos 3,5% do PIB. Segundo ele, as duas metas são suficientes para estabilizar a relação dívida-PIB. Ele, no entanto, não precisou estas taxas. Malan reagiu às críticas contra a política de superávit primário prevista neste acordo. Ele frisou que a meta foi fixada pelo Congresso diante do entendimento entre as lideranças políticas de que este era um patamar necessário para estabilizar e, em seguida, reduzir a dívida pública em relação ao PIB. "Se isso é um custo na visão de alguns, que talvez prefiram um déficit primário, tem que haver uma discussão minimamente informada sobre as alternativas. Não devíamos voltar atrás e achar que todas essas questões são de natureza ideológica, porque não são", defendeu. O ministro da Fazenda não quis dar declarações sobre se o governo estuda a manutenção em 2003 das alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 27,5% e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) em 3%. Pela legislação em vigor, a alíquota de 27,5% para o IRPF vigora até dezembro deste ano, passando a 25% a partir de janeiro. "Essas coisas, quando estiverem decididas, serão informadas", afirmou. Esforço Malan ressaltou que a conclusão do acordo com o FMI só foi possível graças ao trabalho desenvolvido pelo governo ao longo dos últimos anos, pelo respeito que o presidente Fernando Henrique Cardoso tem entre a comunidade internacional e pelo reconhecimento do trabalho do presidente do BC, Armínio Fraga. Malan fez também elogios ao que chamou de "extraordinário trabalho" da equipe negociadora chefiada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda. O ministro disse que não houve atraso ou demora do FMI em aprovar o acordo com o Brasil. "Veja bem. A nossa equipe negociadora embarcou na sexta-feira da semana passada e nós fechamos o acordo ontem, quarta-feira. Portanto, não houve demora", disse. Para Malan, a aprovação do acordo dentro deste prazo ocorreu por causa da credibilidade do atual governo e das perspectivas geradas pelas declarações dos principais candidatos à Presidência. Malan disse que este financiamento é a melhor opção entre as alternativas ou a falta delas no mercado internacional. Ele avaliou ainda que o acordo não representa uma falha na política econômica brasileira, pois o FMI existe justamente para ajudar os países a enfrentar as turbulências reais ou percebidas. Ele lembrou que a Inglaterra recorreu ao Fundo na década de 60 e a França, na de 70. "E nenhum deles se sentiu diminuído por isso", observou. Benfeitorias O ministro da Fazenda defendeu a política adotada durante sua gestão. Ao ser questionado sobre o fato de que, após oito anos no comando da economia, deixaria o cargo com índices econômicos ruins, o ministro disse que incorrem em enorme erro aqueles que afirmam que o Plano Real proporcionou um "beneficiozinho no início que se seguiram a malefícios". "Eu tenho que discordar dessa sua opinião", disse Malan. Segundo ele, é improvável pensar em desenvolvimento econômico e social em um quadro de instabilidade econômica. O ministro afirmou que não é por outra razão que internacionalmente o Brasil tem sido reconhecido como o País que avançou muito nos últimos anos. "O Brasil melhorou neste período e não piorou. A história fará justiça ao governo Fernando Henrique Cardoso quando os analistas forem capazes de ter um senso de perspectiva que a muitos hoje parece faltar". Prejuízos Na opinião do ministro, a alternativa de não se fechar um acordo com o FMI implicaria em custos maiores para o Brasil. Segundo ele, a taxa de crescimento da economia seria menor, o desemprego maior e ainda haveria uma retração das taxas de investimento. Ele salientou que é também interessante para o restante do mundo que o Brasil não se responsabilize por esses custos maiores, que poderiam causar implicações para a região onde o País está localizado, podendo afetar outros países. O ministro da Fazenda informou ainda que além do acordo fechado ontem com o FMI, também estão em andamento negociações com o Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Malan não revelou detalhes sobre estas negociações, limitando-se apenas a afirmar que quando os entendimentos forem concluídos o governo divulgará o teor dos acordos.