Acordo na OMC sairá até 2008, diz representante dos EUA O vice-representante de Comércio dos EUA, John Veroneau, acredita na possibilidade de um acordo na Organização Mundial do Comércio (OMC) até 2008. Isso, porém, se o processo conseguir ser relançado até março do ano que vem. Se isso ocorrer, haveria então a possibilidade de que o Congresso americano renove a autorização que precisa dar à Casa Branca para negociar acordos comerciais. Os americanos estimam que em um ano, a partir dessa autorização, o acordo poderia estar fechado. Pelas regras americanas, o Poder Executivo somente poderia negociar acordos comerciais com uma autorização do Congresso, que é dada a cada dois anos. A atual vence em junho de 2007. Mas uma nova autorização poderia ser mais difícil, já que os democratas poderiam rejeitar o pedido vindo de um governo republicano. "Vejo que há uma percepção de que, com a vitória do Partido Democrata, não haveria mais uma agenda comercial nos Estados Unidos. Isso não é verdade. O governo Bush vai manter uma boa relação com maioria democrata e vamos fazer avançar nossa agenda comercial", prometeu Veroneau. "A eleição para o Legislativo não tem um impacto significativo nas negociações", afirmou, contrariando a avaliação de muitos diplomatas. Para ele, os países que culpam as eleições americanas pela paralisia da OMC "é porque querem ver a negociação morta". "As oportunidades que temos são escassas, mas a Rodada Doha não está morta", disse o americano, depois de se reunir com embaixadores de vários países da OMC. Pacote Na avaliação de Veroneau, se houver um pacote que apresente um corte substancial de tarifas de importação na Europa e nos países emergentes para as exportações americanas, o Congresso americano poderá renovar a autorização para que as negociações continuem em Genebra. O problema é que, até agora, há poucos sinais de que os países estão dispostos a fazer concessões e alegam que quem primeiro teria de mostrar sinais de flexibilidade são os Estados Unidos, principalmente na área de subsídios agrícolas. "Estamos dispostos a diminuir nossos subsídios. Mas isso depende do nível que teremos de acesso para nossos produtos agrícolas no resto do mundo." Segundo Veroneau, outro fator da equação será a abertura dos mercados emergentes para produtos industriais. "É cedo demais para ver se as diferenças podem ser superadas. Mas nosso tempo está ficando apertado." Se o americano prefere dizer que a eleição no seu país não é obstáculo, ele não deixa de alertar que, em abril, a França passará por eleições presidenciais, o que poderá dificultar a negociação na OMC.