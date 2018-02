Acordo na Rodada de Doha continua sendo prioridade da UE Conseguir um acordo para fechar o ciclo da Rodada de Doha sobre a liberalização do comércio mundial continua sendo a prioridade da política comercial da União Européia. Essa é a principal mensagem de um artigo do comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, publicado nesta sexta-feira pelo jornal francês Le Figaro. No entanto, são estudadas conclusões de acordos regionais devido ao atraso nas negociações multilaterais. "Mas essas iniciativas não podem substituir Doha e o sistema multilateral. São complementares", argumentou Mandelson. A UE mantém a proposta de reduzir os subsídios e as tarifas alfandegárias para produtos agrícolas, que tinha apresentado nos últimos meses de negociação. "Teremos que demonstrar com toda a convicção" os benefícios da abertura dos mercados, disse o comissário. O dirigente europeu afirmou que "a Organização Mundial do Comércio continua sendo o principal instrumento para garantir os interesses da Europa e do desenvolvimento do sistema comercial mundial". No entanto, admitiu que a retomada das negociações "não será fácil no plano político e parece improvável num futuro muito próximo, mas é obrigatória". Mandelson considerou a suspensão das negociações por um período indeterminado um grande empecilho para o comércio mundial. Ele opinou que já haviam sido alcançados "progressos consideráveis", e alertou para o risco de perder o objetivo do ciclo de Doha: "a consolidação de um programa de reformas fundamentais nos subsídios agrícolas nos países ricos".