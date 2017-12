Acordo não encerra disputa têxtil entre Brasil e Argentina Ao contrário do que a Associação Brasileira da Indústria Têxtil pensa, o acordo fechado com os argentinos na madrugada do último sábado está longe de colocar um ponto final na disputa que vem sendo travada desde junho do ano passado. A Fundação Pro-Tejer destaca que o acordo diz respeito somente ao denim, o tecido usado na fabricação de jeans, e que falta consenso sobre produtos como os fios acrílicos, por exemplo. Além disso, o presidente da entidade, Aldo Karagozian, que não esteve presente às negociações do fim de semana, disse que "ainda falta muito para o acordo e um dos pontos a ser definido é sobre quem controlará seu cumprimento". Karagozian não descansa suas luvas de box na briga contra o Brasil, principal objetivo que o estimulou a criar a Fundação Pro-Tejer, no início de 2003, na tentativa de reunir toda a cadeia produtiva do setor têxtil. Desde então, o empresário vem reclamando da "invasão têxtil brasileira" no mercado argentino. Porém, a negociação com Paulo Skaf, presidente da Abit, foi feita por Carlos Basaldúa, presidente da Alpargatas, uma das fábricas mais importantes da Argentina. Embora Karagozian tente minimizar a importância do acordo para a limitação das importações do denim, o tecido é responsável por 70% dos têxteis brasileiros que desembarcaram no mercado argentino. Dentre as quatro fábricas que produzem o jeans, Alpargatas é a maior, com 40% da produção. Apesar das ressalvas de Karagozian, o acordo entre a Abit e a Alpargatas resolve a maior parte da disputa comercial do setor têxtil entre a Argentina e o Brasil, e deverá abrir caminho para que haja acordo entre os empresários dos outros produtos.