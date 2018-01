Acordo para conter produção de petróleo deve ser finalizado até fim de novembro

PARIS - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) continua no caminho para finalizar no mês que vem um acordo para conter a produção, afirmou o secretário-geral da entidade, Mohammed Barkindo, em entrevista à Bloomberg TV nesta segunda-feira. Segundo Barkindo, o Iraque e países de fora da Opep devem contribuir para o esforço.

As declarações são dadas após uma série de reuniões no fim de semana, que não levaram a um plano final para implementar o acordo feito no mês passado na Argélia para reduzir a produção. Os ministros da Opep devem se reunir no fim de dezembro para decidir quanto cada membro deve cortar de sua produção.

Em entrevista, Barkindo disse que "nós ainda temos um mês antes de 30 de novembro, portanto estamos no caminho".

Autoridades do Iraque têm dito nos últimos dias que o governo de Bagdá quer ser excluído da iniciativa para reduzir a produção, com o argumento de que precisa de caixa para enfrentar o Estado Islâmico. Já Barkindo disse que recebeu "um firme compromisso" nos últimos trimestres na capital iraquiana de que há uma disposição entre as autoridades iraquianas para implementar o acordo.

O Iraque também contestou dados independentes, chamados de fontes secundárias, usados pela Opep para calcular os cortes na produção. Barkindo disse que o governo do Iraque "me garantiu em Bagdá que estamos fazendo progresso com as fontes secundárias".

A autoridade da Opep disse ainda que "continua confiante que nossos amigos de fora da Opep também contribuirão" para controlar a produção com o objetivo de elevar os preços da commodity.