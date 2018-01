Acordo prevê congelamento no preço de combustíveis na Argentina O governo do presidente argentino Eduardo Duhalde conseguiu uma trégua na guerra que teve ao longo de 2002 com as empresas petrolíferas, e obteve delas a promessa de que os preço do petróleo não aumentará por 90 dias. Desta forma, os preços dos combustíveis permaneceriam estáveis até o início de abril. O acordo, no entanto, somente terá validade enquanto o preço do petróleo em Nova York fique abaixo de US$ 35 por barril. Outra condição é que a cotação do dólar não ultrapasse 3,65 pesos. Analistas afirmam que este acordo poderá ser suspenso a qualquer momento, caso a crise política na Venezuela se agrave ou os Estados Unidos comece a guerra contra o Iraque. Em troca pelo "congelamento" dos preços, o governo publicou um decreto que estabelece facilidades para que as empresas petrolíferas exportadoras retenham em divisas, tanto no exterior como dentro do país, 70% do que obtiverem com suas exportações. Além dos combustíveis, o governo Duhalde está tentando conter o preço dos alimentos da cesta básica. Ao longo do ano passado, depois da desvalorização da moeda nacional, o peso, os produtos da cesta básica sofreram uma disparada de preços, alguns dos quais chegaram a mais de 100%. Para alguns analistas políticos, esta medida pretende melhorar a imagem do governo na reta final da administração. Em abril serão realizadas as eleições presidenciais, e Duhalde espera conseguir fazer o sucessor, embora ainda não tenha encontrado um candidato que possa ter bom desempenho nas pesquisas. Além disso, existem fortes rumores de que o presidente pretenderia que sua esposa, Hilda "Chiche" de Duhalde, seja candidata ao governo da província de Buenos Aires. O casal teria como estratégia a exibição de uma disposição para conter o avanço da fome. A idéia do governo, segundo o chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, é a de "evitar aumentos que atinjam o consumo dos setores populares". Atanasof destacou que a medida não está sendo tomada por um eventual temor do governo de que possa ocorrer uma nova disparada dos preços. Mas admitiu que "o governo está agindo por precaução". O pacote de medidas somente será anunciado na semana que vem, mas o governo já tomou algumas decisões, como a de reduzir o Imposto de Valor Agregado (IVA) para uma série de produtos. O IVA passaria de 19% para 10,5%. Outra medida seria a de aumentar as retenções para as importações de vários alimentos da cesta.