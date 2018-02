Acordo sobre greve do INSS tem que sair até 4ª O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os médicos peritos da Previdência Social devem encerrar a negociação da greve da categoria até a próxima quarta-feira, dia 20. A determinação foi dada nesta segunda pelo procurador da República, Peterson de Paulo Pereira, em reunião com o presidente do INSS, Valdir Moyses Simão, e o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP), Luiz Carlos Argolo. Simão e Argolo se reuniram nesta segunda-feira para chegar a um consenso. Segundo o procurador, caso não haja acordo, o INSS deverá tomar providências, como contratar profissionais em caráter temporário, para normalizar o atendimento nas agências do país. A categoria está em greve desde a última sexta-feira. Na quarta-feira, dia 13, os médicos iniciaram uma paralisação de dois dias e optaram pela greve por tempo indeterminado após o assassinato da médica perita Maria Cristina Souza Felipe da Silva. Ela foi morta a tiros na porta de sua casa em Governador Valadares, Minas Gerais A principal reivindicação da categoria é por segurança no trabalho. A pauta inclui pedidos para aumentar o número de consultórios no País e melhorar o atendimento aos beneficiados do INSS.