Acordo surpreende estrategista da Merril Lynch O estrategista para a América Latina, da Merril Lynch, Robert Berges, disse que ficou surpreso com o acordo firmado entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) que prevê um empréstimo de US$ 30 bilhões. Apesar desse volume expressivo, ele acredita que o mercado financeiro deva manter elevado seu nível de estresse. A aversão ao risco e a gravidade da crise internacional devem minimizar, segundo Berges, o efeito e as conseqüências desse pacote de ajuda. De acordo com ele, mesmo com o pacote, no caso da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Ciro Gomes (PPS), na eleição presidencial, a taxa de câmbio deve fechar o ano acima de R$ 3,00. Na hipótese da vitória de José Serra (PSDB), Berges prevê que o dólar pode cair para R$ 2,50 no fechamento de 2002. Em ambas as hipóteses, ele projeta que o EMBI, medido pelo J.P. Morgan, deve ficar em torno de mil pontos-base. Após a eleição, Berges acredita que se Lula ou Serra forem vitoriosos e adotarem políticas responsáveis, é possível que o mercado lhes dê o "benefício da dúvida". Isso, segundo ele, ficou mais fácil de ocorrer a partir da aprovação do acordo com o FMI. Berges já recomenda aos investidores ações de determinadas empresas brasileiras, citando especificamente as da Embraer e as da Aracruz. Ele também acredita que há a possibilidade, a partir do pacote de ajuda do Fundo, de que os bancos estrangeiros retomem a disponibilização das linhas comerciais para o País. Berges participa do seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", organizado pelo Grupo Estado, pelo jornal Wall Street Journal e pelo Conselho das Américas, hoje em São Paulo.