Acordo TAM-Varig deve ser anunciado às 15 horas O acordo entre a TAM e a Varig, ainda operacional, caminhando para a fusão, deve sair às 15 horas, juntamente com um fato relevante a ser encaminhado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo apurou a Agência Estado. As duas companhias estão trabalhando operacionalmente para reduzir custos desde o final do primeiro trimestre do ano.