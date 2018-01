Acordo TAP/Varig deve ser resolvido em 10 dias, diz Dirceu O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, afirmou em Lisboa que a parceria entre a TAP e a Varig deverá ser resolvida em dez dias. As afirmações foram feitas em uma entrevista publicada hoje no jornal português Diário Econômico. Segundo Dirceu, a questão não é política mas empresarial. Ele afirmou que a novidade da proposta da TAP não é a negociação do passivo, porém o modelo de engenharia financeira para capitalizar a Varig.