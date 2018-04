Acordo têxtil com UE deve sair em julho A União Européia (UE) recebeu bem a contra-proposta do Brasil na negociação dos têxteis e vestuário em Bruxelas, nesta quarta-feira, e decidiu que juntos, brasileiros e europeus, devem elaborar o documento final a ser submetido às várias instâncias comunitárias para a aprovação definitiva do Acordo que inclui a eliminação de cotas. A previsão, se tudo correr bem, é de que o Acordo dos têxteis e vestuário entre em vigor a partir de julho, garante uma fonte diplomática brasileira. O governo brasileiro respondeu a Bruxelas, aprovando uma série de demandas técnicas aduaneiras, além de aceitar o compromisso de não aumentar as tarifas vigentes aplicadas, hoje variando entre 4 e 20%, sobre uma lista de produtos de têxteis e vestuários ainda não apresentada pelos europeus. Entretanto, o Brasil não atendeu o pedido europeu de redução imediata de tarifas para o restante dos produtos, que não constarão desta tal lista. O governo brasileiro simplesmente falou que não pode assumir compromissos de grupo em uma negociação bilateral. "Falamos desde o começo que queremos negociar em etapas separadas. Cotas referem-se à quantidade, alíquotas têm implicações com as negociações de bloco, e é mais abrangente. Por isso não podemos deixar que as coisas se misturem, senão corremos o risco de perder uma negociação importante para o Brasil", declarou Paulo Skaf à Agência Estado, que prefere, prudentemente, aguardar a análise dos diplomatas brasileiros à resposta da UE, que será feita nos próximos dois dias. A reação européia foi muito favorável, segundo uma fonte comunitária presente à reunião. "Todo processo de negociação evolui assim e posso dizer que o acordo marcha bem e irá além da liberalização das 10 cotas de importação dos têxteis. Inclui a liberalização do mercado para o setor de vestuário", declarou a mesma fonte. A partir desta semana, técnicos da UE e diplomatas da Missão do Brasil junto às comunidades européias começam a buscar alternativas de referência à solicitação da UE para o Mercosul, que não foi atendida. Eles têm até o fim do mês para redigir o documento conjunto, que será submetido a um comitê de discussão, previsto para o dia 6 de maio, e depois encaminhado ao Conselho da União Européia para aprovação definitiva. Os europeus estão dividindo o bolo da negociação em 3 partes: eliminação dos direitos de alfândega para têxteis e vestuário; compromisso brasileiro de não introduzir ou aplicar barreiras não tarifárias (como taxas adicionais, tratamento discriminatório, valoração aduaneira e certificação), além do compromisso em nível de Mercosul de um rebaixamento, ou eliminação, de alíquotas. De todo modo, esta reivindicação do setor têxtil europeu junto ao Mercosul é só um reforço da UE, porque não é de hoje que os europeus vêm pedindo maior acesso ao mercado tanto sob o ponto de vista brasileiro, quanto do ponto de vista do Mercosul. O setor têxtil brasileiro solicitou à Comissão Européia a eliminação de cotas de importação para todo o setor dia 14 de março, em Bruxelas. Os europeus responderam, na última quinta-feira, que aceitam eliminar dez cotas sobre as exportações brasileiras para produtos do segmento do algodão como fios, tecidos, camisetas, calças e felpudos. Estas cotas seriam eliminadas de qualquer forma, assim como todas as outras serão, a partir de janeiro de 2005, segundo está previsto no Acordo de Têxteis e Vestuário da Organização Mundial de Comércio (OMC). As tarifas brasileiras de importação hoje variam entre 4 e 20% sobre os produtos têxteis e vestuários, contra uma média tarifária de 10% cobrada pelos europeus. Este acordo bilateral que está sendo negociado, na prática, compromete o Brasil a não aumentar as tarifas que os dois lados estabelecerem. Hoje qualquer país membro da OMC está respaldado a cobrar tarifas de até 35%, teto legal consolidado pela Organização. O segmento dos produtos de algodão é o forte brasileiro nas exportações para a Europa. Seus concorrentes do mercado internacional para a UE são, por exemplo, a Turquia, China e Marrocos. Na viagem ao contrário, os europeus são fortes na exportação de fios, confecção na área de vestuário e tecidos sintéticos. A balança comercial em relação à Europa hoje é equilibrada. A troca comercial entre Brasil e UE ficou em torno de US$ 400 milhões no ano passado. A Abit prevê exportações de US$ 1,5 bilhão para este ano e os países da UE representam 20% deste valor. A maior participação das exportações brasileiras é dos Estados Unidos, representando 25%.