Acordo têxtil entre Brasil e UE será anunciado hoje As conclusões do acordo entre o Brasil e a União Européia, que prevê a eliminação das atuais cotas dos produtos têxteis brasileiros para o aumento representativo das exportações, serão apresentadas hoje, às 15h, em coletiva à imprensa, em Brasília. A expectativa da UE é a estabilização das tarifas brasileiras aplicadas para alguns produtos têxteis. No evento, estarão presentes o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Paulo Skaf, o subsecretário-geral de Assuntos de Integração Econômica e de Comércio Exterior, Clodoaldo Hugueney Filho, o chefe do departamento de Economia, Valdemar Carneiro Leão, e o chefe da Unidade de Negociações para Têxteis da União Européia, Fernando Perraeau.