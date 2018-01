Acordo têxtil não inclui menos salvaguardas para China O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou hoje, em Cotonou, Benin, que o acordo sobre as restrições voluntárias de exportações de têxteis e confecções chinesas ao Brasil não terá, como contrapartida, a formalização do reconhecimento da China como economia de mercado - com esta medida, os chineses enfrentariam menos salvaguardas e restrições comerciais. Furlan destacou que uma resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) nesse sentido somente será editada "na medida que forem completados os compromissos de Pequim de investimentos no Brasil e de compra de aviões e itens agropecuários brasileiros por Pequim." Furlan ressaltou que o acerto bilateral concluído ontem reforça a via da negociação de contenciosos entre os dois países. A assinatura deverá se dar em breve, durante um encontro entre os ministros Furlan e Bo Xilai, da pasta de Comércio do governo chinês, "em algum lugar no meio do caminho entre os dois países". "O acordo colocou a bom termo um contencioso que vinha se arrastando, ao resolvê-lo de forma amistosa", afirmou. As questões sobre o comércio têxtil e o reconhecimento da China como economia de mercado são duas das pendências nas relações bilaterais. O primeiro foi resolvido com o acerto que prevê as restrições voluntárias, por parte da China, de suas exportações de oito categorias de produtos têxteis ao Brasil - tecidos de seda, sintéticos, filamentos de poliéster, veludo, camisas de malha, suéteres, jaquetas e bordados chineses. Segundo Furlan, as regras negociadas envolverão 70% do volume dos produtos chineses que mais vinham causando prejuízos aos fabricantes brasileiros. Por meio do acordo, mais da metade das exportações chinesas de têxteis e de confecções ao Brasil será administrada por meio de uma cota e de licenças não automáticas de importação, que vão vigorar até dezembro de 2008. Porém, o acerto permitirá o crescimento dos embarques chineses desses itens ao mercado brasileiro de 10% a 20% ao ano, no mesmo período. A China firmou acordos equivalentes com os Estados Unidos e com a União Européia. Para o ministro brasileiro, o caso pode servir como exemplo para outros setores, embora os negociadores chineses tenham deixado claro que jamais se envolveram em conversas sobre a restrição de seus embarques de outros produtos - em uma indicação de pouca disposição para tais conversas. Atualmente, o Departamento de Defesa Comercial, do MDIC, avalia cerca de 20 pedidos de setores brasileiros de adoção de medidas de salvaguardas contra seus concorrentes chineses. Em princípio, boa parte desses casos poderá ser solucionado em mesas de negociação - se houver uma resposta positiva de Pequim.