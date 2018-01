Acordo vai beneficiar aposentados Um acordo entre o INSS e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estabeleceu que o tempo máximo que o segurado deverá permanecer na agência para fazer o saque do seu benefício é de 30 minutos. Além disso, nas agências com grande concentração de pagamentos, os bancos deverão abrir suas portas duas horas antes do expediente normal para atender exclusivamente os segurados. Em caso de queixas, o aposentado poderão encaminhar a reclamação para a Comissão de Bancos do INSS, pelo Prevfone (0800-78-0191).