Acordo Varig/Tam pode sair até quarta-feira O acordo de fusão entre a Varig e a TAM deverá sair mesmo na próxima quarta-feira, disse uma das fontes ligadas diretamente à negociação. O que não está acertado é um novo contrato com a Varig Engenharia e Manutenção (VEM), que se tiver de ser realizado, o será com base no preço de mercado. A participação da TAM poderá chegar a 35%, mas ainda depende de alguns acertos com fornecedores, que são credores das companhias e que podem ter uma fatia neste controle. A Varig deverá ficar mesmo com os 5%, devido às suas condições econômico-financeiras. A VEM e a Varig Log não entrarão neste processo de fusão, mas apenas como prestadoras de serviços.