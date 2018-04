Acordos garantem entrada de carne brasileira na Polônia Os governos de Brasil e Polônia assinam amanhã um acordo fitossanitário e outro zoofitossanitário, que permitirão o ingresso da carne e de produtos agrícolas brasileiros na Polônia. Os dois acordos foram rubricados em fevereiro, mas serão oficializados amanhã, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso e Aleksander Kwasniewski, da Polônia, se reúnem para discutir as relações bilaterais em Foz do Iguaçu-PR. Um exame na lista dos 100 principais produtos vendidos do Brasil para a Polônia revela que a participação do agronegócio na pauta comercial é mínima e o único destaque é o café solúvel, que no ano passado trouxe para o Brasil apenas US$ 183 mil. A expectativa do governo brasileiro é que a Polônia passe a funcionar como porta de entrada da carne brasileira na Europa, já que o país deverá ingressar na União Européia em 2004. Nem as autoridades polonesas nem representantes do Itamaraty, presente no Fórum Econômico Brasil-Polônia, quiseram dar detalhes sobre os acordos. Uma fonte do Itamaraty disse apenas que devem se beneficiar da medida as carnes de aves, suínas e bovinas, já que a Polônia é um mercado em expansão. Uma autoridade polonesa limitou-se a dizer que as regras regularão as exportações para os dois lados. A Polônia, por sua vez, também tem forte interesse em aumentar suas exportações de maquinário e aviões agrícolas para o Brasil. Por exemplo, já está sendo negociado um acordo para a montagem no Brasil dos aviões dromedar, da empresa Mielec, para pulverização agrícola e combate a incêndios. A empresa polonesa tem uma frota considerável no Brasil e acredita que, com o projetado aumento das exportações da agroindústria brasileira, mais maquinários serão necessários. A empresa ainda pretende homologar a produção de helicópteros no Brasil. O vice-ministro de Economia da Polônia, Maciej Lesny, informou ainda que está sendo negociada com a Embraer a instalação de uma base de manutenção na Polônia para aviões que operam no mercado europeu. A Polônia já comprou 15 jatos da empresa brasileira e já está negociando a compra de novas aeronaves.