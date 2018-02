Acordos semelhantes devem vir nos EUA após compra da Countrywide O acordo de 4 bilhões de dólares entre Bank of America e Countrywide, anunciado nesta sexta-feira, deve ser o primeiro de diversos acertos similares nos Estados Unidos. Com a crise hipotecária e de crédito cobrando seu preço, a especulação sobre fusões agora está centrada em outras instituições como Washington Mutual, First Horizon National, National City e KeyCorp. Todas sofreram com problemas relacionados a hipotecas ou ao setor imobiliário, e as ações das quatro subiram nesta sexta-feira com a compra da Countrywide. Analistas também falaram sobre a possibilidade de que o Bear Stearns estar envolvido em uma grande transação, apesar de um comunicado emitido na terça-feira por seu novo presidente-executivo, Alan Schwartz, dizendo que ser alvo de compras não é uma estratégia da instituição. O Bear Stearns amargou 1,9 bilhão de dólares em baixas contábeis no trimestre encerrado em 30 de novembro. As perdas refletiram o menor valor dos ativos atrelados a hipotecas de alto risco (subprime) nas mãos do banco de investimento. "As transações acontecem quando o momento é bom e os preços são atrativos, e acontecem quanto o momento é muito ruim e você tem vendedores forçados", disse Sean Egan, diretor-gerente da agência de classificação de risco Egan-Jones Ratings.