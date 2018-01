'Acreditamos na aprovação da reforma da Previdência', diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu que acredita na aprovação da reforma da Previdência ainda este ano e garantiu que o governo fará os cortes de gastos que forem necessários para o cumprimento da meta fiscal de 2018. O ministro também assegurou o reajuste do Bolsa Família no próximo ano.

Ao defender a aprovação da Reforma da Previdência, Meirelles mais uma vez citou países - como a Grécia - nos quais os governo precisaram cortar os valores das aposentadorias. "O nosso objetivo principal é garantir a todos os brasileiros que eles tenham segurança de que vão receber a sua aposentadoria no valor integral", afirmou o ministro, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Meirelles disse ser prematuro comentar alternativas à reforma, porque, segundo ele, a expectativa de aprovação do projeto seria muito grande. "Acreditamos que esse assunto será tratado com responsabilidade e acreditamos na aprovação pelo Congresso, que é soberano", acrescentou.

Em todo caso, o ministro garantiu que a meta fiscal de déficit de R$ 159 bilhões no próximo ano será cumprida e avisou que o governo fará todos os cortes de gastos necessários para isso. "A meta fiscal do próximo ano será atingida de qualquer maneira, porque nós temos o compromisso e cortes adicionais de despesas serão efetuados, se necessário", respondeu.

Ele explicou que a Reforma da Previdência não tem um alívio de despesas imediato para o próximo ano, mas indica uma trajetória para os gastos nos anos seguintes. "A economia é muito formada pelas expectativas dos consumidores e dos investidores. Se todos começam a achar que governo terá dificuldades em pagar as suas contas sem a reforma, isso começa a abalar a confiança na economia", afirmou o ministro.

Por isso, acrescentou, Meirelles, a aprovação da Reforma da Previdência ainda este ano ajudaria a mostrar aos agentes econômicos que o governo terá contas sustentáveis no futuro. "Esse é o impacto maior que pode haver a partir de 2018 com a reforma", arrematou.

Apesar de já deixar claro que despesas serão cortadas em 2018, Meirelles garantiu o reajuste do Bolsa Família no próximo ano. "O aumento do Bolsa Família está previsto e é necessário por justiça social", considerou.

Questionado sobre a possibilidade de aumentos de impostos para se chegar à meta fiscal do próximo ano, o ministro citou que já existem propostas "muito específicas" no Congresso, como o projeto enviado pelo governo para a tributação de fundos exclusivos.

"Trabalhamos a Reforma Tributária e esperamos que haja acordo entre parlamentares, Estados, municípios e o Executivo. A finalidade da reforma é simplificar sistema e não aumentar imposto", ressaltou. Meirelles negou ainda que o governo planeje novas isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).