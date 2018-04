Acrefi lança cadastro e juro no crédito pode cair A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) assinou ontem um acordo com a Serasa - Centralização dos Serviços dos Bancos - para o lançamento de um cadastro positivo de clientes de bancos e financeiras. O produto, que será chamado de Acrefi Positivo, deve ser lançado na segunda quinzena de maio e trará benefícios tanto para clientes quanto para instituições que aderirem ao sistema. "Para o consumidor, o Acrefi Positivo será uma ferramenta eficiente para conseguir uma redução dos juros nas operações de crédito. Para os bancos e financeiras, o uso do produto pode reduzir o nível de inadimplência", afirma o presidente da Associação, Ricardo Malcon. O produto será constituído por um banco de dados formado pela Acrefi com base em informações repassadas pelas instituições que aderirem ao Acrefi Positivo. A Serasa será responsável pela parte operacional do produto. As informações deste cadastro positivo referem-se, principalmente, à pontualidade nos pagamentos e nível de endividamento dos clientes. O diretor de crédito e risco da Associação, Leonardo Benvenuto, acredita que a base de dados do Acrefi Positivo terá um volume de informações 20 vezes maior do que cadastros negativos costumam apresentar. O diretor avalia que o cadastro positivo é mais eficiente para a concessão de crédito em relação ao score, que é o sistema usado hoje pela maioria das instituições financeiras. "O score é um modelo matemático para avaliar o risco do crédito baseado em padrões sócio-culturais. O cliente é classificado dentro de padrões gerais. Já o cadastro positivo fornece este risco de crédito com base no histórico financeiro de cada cleiente e na sua atual situação de endividamento", declara. Para o cliente, possível queda de juros é a vantagem do produto Malcon esclarece que os bancos e financeiras vão enviar os dados apenas dos clientes que autorizarem este procedimento. "O bom pagador terá grande interesse em autorizar a divulgação de seus dados, pois terá maiores chances de conseguir juros mais baixos, caso necessite contratar uma operação de crédito", afirma. Hoje, muitos bancos já praticam taxas diferenciadas para perfis diferentes de seus clientes. Com o Acrefi Positivo, esta prática poderá ser adotada mesmo que o crédito seja concedido a um consumidor que não seja cliente da instituição. Malcon acredita que, para os bons pagadores, a taxa de juros de um crédito pessoal pode passar de um patamar em torno de 6% ao mês - taxa média neste tipo de operação - para uma porcentagem em torno de 2,5% ao mês. "Mas isso não é uma regra. Cada banco e financeira definirá como usará as informações do produto e qual será a influência destes dados para as suas taxas de juros", declara o presidente da Acrefi. Para as instituições, o ganho é a queda da inadimplência A Acrefi possui hoje 64 instituições filiadas. Benvenuto acredita que, em um primeiro momento, pelo menos a metade destas instituições devem aderir ao produto e esta parcela deve crescer gradativamente, segundo ele. Malcon afirma que, para as financeiras e bancos, esta será uma boa maneira para a redução da inadimplência, já que terão acesso às informações positivas dos clientes de todo o sistema financeiro, com abrangência nacional. Benvenuto esclarece que foi exatamente a inadimplência o fator que motivou a criação do Acrefi Positivo. "A idéia do produto surgiu devido ao crescimento dos níveis de inadimplência. Apresentamos a proposta do cadastro positivo no último Congresso de Bancos e Financeiras, em junho do ano passado. A receptividade foi tão boa que logo a idéia foi colocada em prática", afirma. De acordo com dados da Associação referentes a março deste ano, nas operações de crédito pessoal, a inadimplência acima de 90 dias era de 8,61% do total da carteira de crédito. Já as prestações com atraso de 31 a 90 dias representavam 3,75% e o atraso entre 15 e 30 dias, 2,73%. O total da carteira de operações de crédito pessoal era de R$ 23,973 milhões. Para se ter uma idéia do crescimento da inadimplência, em março do ano passado, a inadimplência acima de 90 dias nesta mesma forma de crédito representava 4,96% do total da carteira. Nas operações em atraso entre 31 e 90 dias, a inadimplência era de 3,23%. Já a parcela de inadimplência nas prestações com atraso entre 15 e 30 dias era de 2,97% e a carteira de crédito estava em R$ 18,045 milhões.