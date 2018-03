Acrefi ressalta credibilidade do BC em manutenção da Selic O vice-presidente da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento), José Arthur Lemos de Assunção, disse que o Comitê de Política Monetária (Copom) demonstrou "credibilidade" ao assegurar o "firme propósito" de combater a inflação com a manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 26,5% ao ano, sem viés. Este foi o resultado da reunião mensal do Comitê, encerrada hoje, cujo resultado foi divulgado há pouco. Veja mais informações no link abaixo. Segundo ele, a decisão é "a esperada". "Não há pressa em baixar os juros, enquanto a inflação ainda permanece", disse. Ele elogiou o Banco Central também em tomar a decisão sem levar em consideração as pressões políticas, entre elas, de membros do PT e de alguns representantes do governo.