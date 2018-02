ACSP: 66% das empresas têm site, mas acesso é baixo

Embora dois terços das empresas já tenham aderido ao mundo virtual, o estudo mostra que apenas 36% utiliza a internet como canal de compra e venda. Os grandes negócios são os que mais refutam esse tipo de ferramenta (76%), seguidos pelos micro e médios, com 66% e 62%, respectivamente. Entre as pequenas empresas, 54% não exploram o mercado online, seja para incremento de suas vendas ou para compra de produtos e serviços.

Para descobrir o motivo do empreendimento via web não ser frequente entre as empresas do Estado, a ACSP consultou 765 organizações que recusam o uso da ferramenta para compra e venda. A maior parte dos entrevistados para o estudo (46%) informou que não sente necessidade de fazer negócios pela internet. Outros 17% alegaram que a sua empresa ainda não investiu o suficiente para explorar esse nicho, enquanto 13% reconheceram que não sabem como proceder no uso da internet para este fim.

A pesquisa abordou ainda as empresas que exploram o mercado online a respeito do peso das vendas virtuais sobre o total comercializado por elas em um mês. A maior parte delas (38%) teve até 10% do volume total de vendas gerado pelo e-commerce. Para 17% dos consultados, a porcentagem das vendas virtuais sobre o total variou entre 10% e 30%, e, para 8% das empresas, o volume girou entre 30% e 50% do montante comercializado. O estudo conclui também que 26% dos entrevistados apenas compram pela internet, mas não vendem.

Na análise por segmento, a indústria é a que mais investe em conteúdo online (80%), apresentando um número médio de 819 acessos mensais. O comércio atacadista vem na sequência, com 70% das empresas com participação no mundo virtual e média de 1.611 acessos mensais. Entre as prestadoras de serviço, a porcentagem chega a 67%, com 1.717 acessos ao mês. O comércio varejista tem 60% de participação, com média mensal de 1.506 acessos. Por fim, 58% das instituições financeiras que atuam em São Paulo têm canal próprio na internet, com uma média de 1.788 acessos mensais.

O levantamento da ACSP trabalhou com um universo de 1.201 empresas que fazem parte da base consulta da entidade. Ao todo, o cadastro reúne mais de mil instituições que atuam no Estado de São Paulo.