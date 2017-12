ACSP amplia horário de atendimento A partir do dia 4 de dezembro, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) estará ampliando o horário de funcionamento do Departamento de Atendimento ao Público (DAP). O objetivo é facilitar a vida dos consumidores que quiserem consultar o cadastro de inadimplentes do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) e do TeleCheque, ou mesmo renegociar suas dívidas. O novo horário de atendimento será das 8h às 19h, de segunda a sexta, e estará em vigor até o dia 23 de dezembro. Aos sábados, o atendimento será das 8h às 13h. Segundo o presidente da ACSP, Alencar Burti, a mudança tem como objetivo oferecer maior facilidade aos consumidores que querem limpar o nome para poder efetuar suas compras de final de ano. A previsão da ACSP é que em dezembro a média de atendimento seja de 1.800 e o número de cancelamentos supere a casa dos 700 mil, uma vez que é normal um crescimento da ordem de 20%. O SCPC é um serviço que foi criado na ACSP há quarenta e cinco anos e o consumidor que quiser limpar o nome não precisa gastar nada por isso e nem mesmo recorrer a empresas especializadas no trabalho, que além de cobrar custos podem causar mais problemas ao consumidor.