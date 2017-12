ACSP aponta que cancelamento de débitos bateu recorde em 2003 A queda este ano no índice de inadimplência do comércio na capital paulista, que chegou a 5%, menor valor desde 1994, está relacionado ao forte movimento de consumidores que procuraram o Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) para regularizar suas pendências financeiras. O número de cancelamentos de débitos contraídos no comércio superou os registros novos de atraso, contribuindo até para melhorar os índices de recuperação de crédito, que estão hoje em 76,2%, contra 42,7% de nove anos atrás. Isso significa que, a cada dez débitos registrados no SPC, apenas quatro saíam do cadastro em 1994 e agora sete são regularizados. O volume de cancelamentos também foi recorde do Plano Real: atingiu 3,688 milhões. De acordo com o presidente da entidade, Guilherme Afif Domingos, este comportamento do consumidor já foi observado no ano passado e persistiu em 2003. A diferença é que em 2002, os recursos utilizados para pagar as dívidas vieram em grande parte das diferenças do FGTS. Este ano, conforme mostrou pesquisa feita pela entidade no primeiro semestre, as pessoas usaram recursos do próprio orçamento, por meio do corte de outros gastos. Ele destacou que, de acordo com um estudo feito pela entidade sobre o destino dos recursos extras deste final de ano, o pagamento de dívidas apareceu em primeiro lugar; em segundo, veio o consumo de bens; e em terceiro, a formação de caixa para as contas sazonais de janeiro. Outro levantamento feito com 1.000 pessoas que resolveram as pendências mostrou que 35% pagaram as dívidas enquanto 65% resolveram renegociar. Segundo Domingues, a queda dos juros favoreceu esta situação, pois os comerciantes sentem-se mais dispostos a refinanciar as pendências em razão do menor risco.