ACSP apura que vendas em outubro cresceram 0,8% As vendas do comércio na cidade de São Paulo entre os dias 1 e 12 de outubro registraram crescimento de 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O número leva em conta a media diária de consultas realizadas aos serviços de consulta de cheques e de crédito da entidade. As vendas a prazo registraram alta de 3,3% e as vendas à vista caíram 1,8%. O economista da entidade, Marcel Solimeo, destaca que os números estão fortemente influenciados pela base de comparação. Em outubro de 2002, o desempenho das vendas a prazo foi baixo e das vendas à vista, um pouco superiores. Ele acrescentou ainda que estes números não podem ser atribuídos unicamente ao Dia das Crianças, pois os tipos de bens comercializados na data (brinquedos e roupas infantis) tem pouca representação nos números globais do varejo, diferentemente por exemplo do Dia das Mães. Segundo Solimeo, servem mais para sinalizar o comportamento do comércio em geral. A ligeira reação das vendas a prazo, mesmo levando em conta a base de comparação fraca, é resultado das diversas ações dos varejistas para tentar aquecer o movimento.