ACSP: cheque sem fundo é emitido por devedor Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revela que 75% dos emitentes de cheques sem fundo são também inadimplentes junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC). Outro dado apontado pelo levantamento é que, desses emitentes, 68% já estavam com o nome no SCPC quando passaram o cheque. De acordo com a pesquisa, 87% dos cheques emitidos foram para pagamento pré-datado, o que representa, na prática, que houve concessão de crédito por parte do lojista. Segundo a ACSP, 56% dos entrevistados possuíam cinco ou mais cheques sem fundo registrados.