ACSP confia que juro menor aumentará vendas no 2º semestre As vendas no comércio varejista de São Paulo devem fechar o primeiro semestre com queda de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, e a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto porcentual ? de 26,5% para 26% ao ano ? abre "sinal positivo" para a retomada das vendas no segundo semestre. A avaliação é do economista Emílio Alfieri, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), para quem a decisão foi "acertada", pois "o governo já está colhendo bons resultados no combate à inflação". O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif Domingos, observa que "em princípio, o quadro permanece o mesmo, mas já sinaliza uma recuperação, pelo menos para o Natal".