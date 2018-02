ACSP: consultas de crédito crescem 6,9% na 1ª quinzena As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), uma espécie de termômetro das vendas a prazo, cresceram 6,9% na primeira quinzena de janeiro em comparação ao mesmo período de 2007. O dado é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No caso das consultas ao SCPC Cheque (antigo UseCheque), que sinaliza o volume de vendas à vista, o avanço foi de 8,8%. Na média, o número de consultas foi 7,8% maior que o registrado nos primeiros 15 dias do ano passado. Na comparação com dezembro de 2007, o ritmo do comércio ficou estável. O registro de dívidas incluídas no cadastro de inadimplentes do SCPC cresceu 11% na primeira quinzena de janeiro sobre o mesmo período de 2007, enquanto o registro de dívidas excluídas subiu 11,5%. "O crescimento de 11% nos registros recebidos continua sendo um sinal de alerta para o comércio, porém o crescimento maior nos registros cancelados mostra que a inadimplência continua controlada", avalia o presidente da ACSP, Alencar Burti.