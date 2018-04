ACSP: crédito ao consumidor sobe pelo 2º mês seguido

O Índice SCPC Nacional de Crédito ao Consumidor aumentou 0,5% em junho, na comparação com maio, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 16, pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É o segundo mês consecutivo de elevação do indicador, que subiu 4,5% em maio, ante abril. Em relação a junho de 2008, houve queda de 18,7%. De acordo com a ACSP, no primeiro semestre, o movimento de consultas caiu 16% ante o mesmo período de 2008.

Esta é a primeira vez que a Associação Comercial de São Paulo divulga um indicador nacional de crédito ao consumidor. A pesquisa foi baseada nas consultas feitas em 2,2 mil cidades do País que possuem Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Os números divulgados indicam que a situação do crédito no País está se recuperando, embora de forma lenta.

Na curva do índice, que começou em janeiro de 2007 com base 100 pontos, o pico da concessão de crédito no País foi verificado em dezembro de 2007, quando chegou a 139,6 e o ponto mais baixo ocorreu em fevereiro de 2009, quando atingiu 83,9. Em junho deste ano, o índice atingiu 95,6 pontos.

Na análise regional, os principais destaques são as consultas para crédito no Nordeste e Norte, que aumentaram, respectivamente, 3,5% e 0,9%, em junho ante maio. Nas regiões Sudeste e Sul, o crescimento foi mais modesto, respectivamente 0,3% e 0,2%. Somente a região Centro-Oeste apresentou queda no índice, de 1,4%.

Características

Segundo o vice-presidente da ACSP, Roberto Macedo, esse comportamento está relacionado às características de cada região. Enquanto Nordeste e Norte dependem muito de agricultura e turismo, atividades menos afetadas pela crise financeira, Sul e Sudeste têm forte presença da indústria, que sofreu forte impacto da crise e tem mostrado recuperação lenta nos últimos meses. De acordo com o economista da ACSP Marcel Solimeo, "há uma certa aderência das curvas do SCPC nacional e da produção industrial do IBGE."

Solimeo lembrou que, tradicionalmente, o segundo semestre registra um número de consultas maior que o primeiro. Apesar da crise, a tendência é que esse comportamento se repita neste ano e, "provavelmente, teremos no último trimestre um desempenho melhor que o do quarto trimestre de 2008", afirmou.

Na avaliação de Solimeo, o crédito está voltando a fluir e a relativa estabilização do emprego favorece a situação. Ele destacou que até mesmo o crédito para aquisição de carros está voltando aos níveis pré-crise, "inclusive, há crédito com prazos mais longos que a maioria dos casamentos", brincou.

Compõem o Índice SCPC Nacional de Crédito ao Consumidor cidades pequenas, médias e grandes. Ficam de fora apenas alguns dos menores municípios do País.