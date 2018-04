ACSP defende a volta do Proálcool A alta de mais de 50% dos preços do petróleo no mercado internacional este ano e o agravamento da crise no Oriente Médio servem de alerta para que o país reduza a sua vulnerabilidade e adote alternativas para a auto-suficiência energética com alternativas como o Proálcool. A proposta é de Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ele argumenta que as reservas internacionais de petróleo são limitadas e deveriam ter utilização mais nobre do que produzir gasolina para o transporte individual. Burti entende que o petróleo deveria ser mais voltado para a produção de combustível para o transporte coletivo e o álcool ser direcionado para os automóveis. O empresário observa que a produção brasileira de petróleo cobre 80% das necessidades do mercado doméstico e que o álcool poderia substituir o restante, que é importado. Burti lembra que na década de 80 o álcool representava 35% do combustível dos veículos nacionais. "A volta do Proálcool teria efeito positivo também na geração de empregos no campo, no desenvolvimento do agribusiness, no meio ambiente e na interiorização do desenvolvimento", defende o empresário. Burti criticou também o repasse quinzenal dos preços internacionais aos combustíveis por parte da Petrobras. Segundo ele, a estatal deveria reduzir suas margens para evitar efeitos inflacionários. O presidente da Associação Comercial de São Paulo diz ainda que os juros estão "muito altos" e não se justifica paralisar a redução nas taxas por causa de uma alta temporária nas cotações internacionais do petróleo e no preço da gasolina.