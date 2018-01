ACSP estende horário de atendimento A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) vai ampliar em até duas horas, a partir de 3 de dezembro, o horário de atendimento ao consumidor interessado em limpar o nome da lista de Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), antes das compras de Natal. A entidade informa que cerca de 30 mil pessoas consultam o serviço por mês, em busca de informações ou de recuperação para compra a prazo, e nesta época do ano, o interesse na reabilitação para o crédito aumenta de 20% a 30%. E, para verificar o cadastro e cancelar o registro de inadimplência, a pessoa leva, em média, de 10 a 15 minutos. O gerente de relacionamento da ACSP, Gilberto Pernassi, diz que muitas das centenas de empresas associadas à entidade, entre elas grandes redes de varejo, estão aceitando parcelar as dívidas em até três vezes sem juros. Ou em até seis vezes, mas, nesses casos, com encargos que variam de acordo com a empresa. O interessado deve ir à sede do Serviço de Recuperação de Crédito, na Ladeira General Carneiro, 79, Centro. A pessoa deve levar CIC, RG e, se possível, o carnê que originou o atraso. Se a loja for associada, a negociação é feita na hora e o devedor terá o nome fora do cadastro em 48 horas. A partir de 3 de dezembro, o horário de atendimento, que de segunda a sexta-feira vai das 8h30 às 17h30, passa a ser das 8h às 19h. Aos sábados, será estendido de 8h30 às 12h para 8h às 13h.