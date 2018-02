ACSP: fim da CPMF levou a aumento no uso do cheque O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, afirmou hoje que o fim da CPMF provocou uma pequena diminuição do crediário e um aumento no uso do cheque entre dezembro de 2007 e janeiro deste ano. "Isso ocorreu por conta do fim da CPMF e das incertezas com o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Porém, a tendência é que os números do crediário e do cheque voltem a se equilibrar", avaliou. Segundo pesquisa que a ACSP divulgou hoje, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que representa as vendas no crediário, cresceram 6,9% na primeira quinzena de janeiro deste ano em relação ao mesmo período de 2007. Já as consultas ao SCPC Cheque (antigo UseCheque), que indica o volume de vendas à vista, cresceram 8,8% na mesma base de comparação. Em dezembro, as consultas ao SCPC registraram aumento de 7,9% e ao SCPC Cheque, 7,7%, ante o mesmo mês de 2006.