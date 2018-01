ACSP inaugura novo posto de atendimento hoje A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) inaugura hoje, às 10h30, um novo posto de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O SAC tem o objetivo de esclarecer as dúvidas dos consumidores inadimplentes sobre débitos que constem no SCPC e no TeleCheque e o consumidor que quiser limpar o nome não precisa gastar nada por isso e nem mesmo recorrer a empresas especializadas no trabalho, que além de cobrar podem causar mais problemas. O novo posto será na Avenida Gabriela Mistral, 199, Penha, zona Leste. A gerente da unidade de negócios pessoa física (UNPF) da ACSP, Roseli Garcia, conta que no mês de julho foram atendidas 32 mil pessoas no posto do Centro (Ladeira General Carneiro, nº 79), o que representa uma média de 1.500 atendimentos por dia.