ACSP orienta o consumidor inadimplente A ACSP mantém um serviço especializado para aqueles que pretendem quitar débitos, o SRC, Serviço de Recuperação do Crédito. Esse serviço tira dúvidas de consumidores inadimplentes e está habilitado a orientar e intermediar a liquidação de dívidas e a quitação de débitos que constem no SCPC ou no TeleCheque. A ACPS também informa à pessoa sua situação na "praça". O atendimento do SRC é feito na ACSP, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, e sábados, das 8h30 às 12 horas. Outras informações também podem ser obtidas no tel. (0**11) 244-3030. Os interessados devem apresentar Carteira de Identidade e CPF. A assessora comenta alguns procedimentos para o cancelamento do nome no SCPC e no TeleCheque. 1 - O consumidor que já quitou sua dívida deve procurar pessoalmente o SRC da ACSP, munido de identidade, CPF e uma cópia do comprovante do pagamento da obrigação (prestação); 2 - Após a análise da documentação apresentada, o SRC regulariza o crédito do interessado (limpará o nome da lista do SCPC ou Telecheque); 3 - O atendimento é gratuito e o interessado não precisa necessariamente procurar escritórios que se dedicam a "limpar o nome"; 4 - Nos casos de cheques sem fundos, o cliente tem de resgatar o documento - para provar que já quitou o débito - e levá-lo ao banco. Este providencia o desbloqueio, mas se o consumidor quiser acelerar o processo, pode pegar um comprovante do banco e entregar no SRC. Veja no link abaixo matérias sobre o perfil do inadimplente e sobre a pesquisa da Serasa sobre crescimento da inadimplência.