ACSP: pesquisa mostra que consumidor já superou crise

A série de entrevistas, dividida em categorias socioeconômicas, apontou ainda que a melhora no bolso dos paulistanos foi observada em todas as classes sociais, com destaque para os estratos A e B, nos quais 75,2% dos consumidores verificaram melhora em sua situação financeira. Nas classes C e D, 67,6% e 57,1%, respectivamente, constataram progresso ante 2008. A maior porcentagem de paulistanos que acredita ter havido piora em relação ao ano passado é observada nos grupos D e E (21,9%). Nas classes A e B, apenas 8,4% viram suas economias diminuírem em 2009.

Confiança

A ACSP também divulgou hoje o resultado de novembro do Índice Nacional de Confiança (INC). O indicador cresceu dois pontos porcentuais ante outubro deste ano, passando dos 136 pontos para 138, mas registrou queda em relação ao mesmo mês do ano passado (140 pontos). Na análise por regiões do País, a Norte e Centro-Oeste seguem como as mais confiantes, com 157 pontos, seguida pela Sul (152 pontos), Sudeste (145) e Nordeste (109). Quanto às classes sociais, a C continua liderando como a mais otimista, com 148 pontos. Em seguida, figuram os grupos D e E (129 pontos) e A e B, que registram 128 pontos.