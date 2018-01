ACSP tem serviço contra cheques roubados O Movimento de Apoio ao Consumidor, criado pela Associação Comercial de São Paulo, é uma ferramenta importante para a comunicação de roubo e extravio de cheques e documentos, situação que causa grandes transtornos ao cidadão, especialmente em períodos de grande consumo como os de Natal e Ano Novo. O serviço da ACSP, aberto ao público em geral, é feito por intermédio do SOS Cheques e Documentos, acionado pelo telefone de discagem gratuita 0800-11-1522, com abrangência nacional. O superintendente de Serviços da ACSP, Roberto Haidar, destaca que o consumidor que se utiliza do SOS Cheques e Documentos tem uma proteção mais ágil até que as oferecidas pelos bancos, principalmente porque a maior parte dos golpes ocorrem em fins-de-semana. A comunicação de roubo ou extravio de cheques e documentos por telefone é inserida imediatamente, 24 horas por dia, no banco de dados da entidade, evitando o uso deles em prejuízo do seu titular e do lojista. Já o serviço UseCheque, com novos recursos, para os associados da entidade, é preparado para reduzir o risco no recebimento de cheques sem fundos, roubados, extraviados.