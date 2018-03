ACSP: vendas a prazo em SP subiram 5% no Natal As vendas a prazo no comércio paulistano registraram alta no Natal deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa divulgada hoje pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Entre os dias 1.º e 25 de dezembro, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que mede as vendas a crédito na capital paulista, tiveram alta de 5% ante o mesmo intervalo do ano passado, período de agravamento da crise econômica mundial. O crescimento ficou dentro da projeção da entidade, que trabalhava com uma alta entre 5% e 6%.