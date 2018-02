ACSP: vendas a prazo têm 1ª alta de 2009 As vendas a prazo no País superaram na primeira quinzena de novembro, pela primeira vez, o resultado registrado no mesmo período de 2008. É o que aponta pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que leva em conta o número de consultas ao Serviços de Proteção ao Crédito (SPCs) e Serviços Centrais de Proteção ao Crédito (SCPCs). De acordo com o levantamento, as vendas a prazo tiveram ligeira alta de 0,7% ante a primeira quinzena de novembro de 2008.