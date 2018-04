Açúcar cede 2% com vendas especulativas Pressionado por vendas de especuladores, o preço do açúcar caiu ontem na bolsa ICE Futures US, em Nova York. O contrato para maio fechou em baixa de 2,03%, a 13,01 cents/lb. O movimento foi influenciado pela preocupação com a economia e pela alta do dólar, que pesaram sobre todo o setor de commodities. Apesar disso, o açúcar é uma das matérias-primas com melhor rendimento em 2009, com ganho acumulado de 5,2%. A previsão de déficit na produção mundial este ano tem sustentado os preços.