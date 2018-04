Açúcar fecha em alta, mas longe das máximas O preço do açúcar tipo demerara fechou em leve alta na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) ontem. Posição mais negociada, o contrato com vencimento em março teve valorização de 6 pontos, ou 0,52%, cotado a 11,67 cents/lb. A alta do petróleo e das ações durante parte do dia impulsionou o açúcar, que atingiu a maior cotação em uma semana e meia, a 12,35 cents/lb. Mais tarde, esses mercados cederam e passaram a pressionar o açúcar, que devolveu grande parte dos ganhos alcançados pela manhã.