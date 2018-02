Açúcar no maior nível em mais de 3 meses Os preços futuros do açúcar tipo demerara atingiram ontem o maior nível em três meses e meio na Bolsa de Nova York. O contrato para outubro fechou em alta de 2,48%, a 10,32 cents/lb, em dia dominado por compras de tradings e coberturas de posições vendidas por fundos. A queda do rendimento industrial no Brasil, por causa das chuvas no início da colheita, e a preferência de muitas usinas pelo álcool são um sinal positivo para os preços. A força do petróleo em Nova York também favorece o movimento.