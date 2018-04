Açúcar tem preço mais alto em 4 meses e meio O açúcar atingiu ontem o preço mais alto em quatro meses e meio na bolsa ICE Futures US, em Nova York, impulsionado por um grande volume de compras de fundos de investimento. O movimento foi influenciado pela disparada do petróleo e por indicadores técnicos. O contrato de demerara para maio, mais negociado, encerrou o pregão cotado a 13,90 cents/lb, em alta de 3,58%. Os fundamentos do mercado são positivos, segundo os analistas, com a previsão de grande déficit na produção mundial da safra 2008/09.