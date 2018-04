Acusação da oposição sobre a Petrobras é ridícula, diz Dilma

A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o empréstimo de R$ 2 bilhões da Caixa Econômica Federal para a Petrobras foi realizado porque a estatal teve um "problema imediato de caixa" para pagar impostos. De acordo com a ministra, a acusação da oposição de que a empresa estaria descapitalizada "é ridícula". Veja também: Governo minimiza socorro de R$ 2 bi da Caixa à Petrobras Senado ouvirá Meirelles e presidentes da Petrobras e Caixa Petrobras emprestou R$ 750 milhões do BB, diz Jereissati Petrobras divulga comunicado sobre sua saúde financeira "A Petrobras é a maior empresa nacional, não só de petróleo. Ela não está descapitalizada", afirmou a ministra. Questionada sobre o motivo de a CEF conceder empréstimo, Dilma falou que o sonho de qualquer banco é emprestar para a Petrobras e que a estatal poderia ter feito o financiamento com qualquer outro banco. A ministra participou nesta tarde da abertura da abertura do evento Brasil Rural Contemporâneo, 5ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que está sendo realizada na Marina da Glória.