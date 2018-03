Adam Air troca Boeing por Airbus depois de acidente A companhia aérea indonésia Adam Air anunciou que a partir de agora vai comprar aviões Airbus 320 em vez de Boeings 737, como vinha fazendo, depois do acidente de 1 de janeiro, informou nesta quinta-feira a agência estatal Antara. "Vamos começar a operar 40 aviões Airbus em 2008 para atender à exigência de nossos passageiros de um vôo mais cômodo", declarou à imprensa Gugi Pringwa Saputra, diretor de vendas da companhia. Ele não comentou o acidente como motivo da mudança de marca. A companhia aérea de baixo custo anunciou a decisão enquanto pedaços do Boeing 737-400 que caiu no mar a sudoeste da ilha de Célebes estão sendo encontrados. O avião desapareceu no dia 1 de janeiro enquanto voava de Java para Manado, com 102 pessoas a bordo. Por enquanto, as equipes de busca e resgate não encontraram nenhum corpo nem a fuselagem completa do avião. Também não foi determinada ainda a causa do acidente.